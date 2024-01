Scontro tra un trenino turistico e un'auto in via di Casaglia, nella zona collinare di Bologna.

L'incidente si è verificato intorno alle 15.30, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Gli agenti stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento risulta che sul mezzo turistico fossero presenti 22 persone: due di queste sono state assistite dal 118.



