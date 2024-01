"Buon viaggio cara Sandra. La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi". Così Laura Pausini su Facebook ha ricordato Sandra Milo, con un post che in poche ore ha ricevuto circa settemila like e oltre 500 commenti.



