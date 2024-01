Ires-Cgil E-R, per 9 figli di migranti su 10 Italia è razzista

Nove giovani su dieci con background migratorio (cioè italiani di seconda generazione e stranieri non immigrati) pensano che l'Italia sia un Paese razzista e circa nove su dieci, ancora, affermano di aver subito o di essersi sentite vittime di violenza o bullismo. È quanto emerge da un'indagine svolta da Ires e Cgil Emilia-Romagna, presentata stamattina alla Camera del lavoro di Bologna. L'approfondimento ha coinvolto 642 persone abitanti in Emilia-Romagna (un terzo under 18, un terzo tra i 18 e i 25 anni e un terzo over 25), con focus su identità, lavoro e sindacato, studio, casa e salute, tempo libero, discriminazioni. Proprio sotto quest'ultimo aspetto, è emerso che l'88% ha affermato di aver subito o di essersi sentito vittima di violenza o bullismo, principalmente per il Paese d'origine, il nome e cognome e il colore della pelle. Il 91,6% dei rispondenti, inoltre, pensa che l'Italia sia un Paese razzista e che la cittadinanza non basti per essere o sentirsi italiani. "Trattare il tema migratorio è sempre più urgente nella nostra società - rileva Isabella Pavolucci, segretaria regionale della Cgil con delega all'immigrazione - e bisogna stare attenti alle semplificazioni dei media che utilizzano categorie sbagliate e non veritiere quando parlano di immigrati o di figli di immigrati".

