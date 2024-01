Cade in un canalone in Appennino, morta campionessa di rally

Era una campionessa di rally la donna di 38 anni che ieri ha perso la vita dopo una caduta in montagna sull'Appennino modenese. La vittima si chiamava Giulia Maroni, campionessa italiana Cross-Country Rally 2021. Aveva partecipato anche alla Dakar. Su Facebook la salutano in tanti, colleghi e appassionati, fra gli altri anche la testata 4x4 Magazine: "La settimana si apre, purtroppo, con una pessima notizia: un incidente in montagna ha portato via Giulia Maroni - scrive sul social - Appassionata sportiva e fuoristradista, conosciutissima nel mondo dell'off road, giornalista e fotografa, aveva collaborato anche con la nostra rivista. Rip Giulia".

