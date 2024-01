Mo: Vasco Rossi, mai sopportato i rivoluzionari da salotto

"Di fronte alla tragedia che sta succedendo a Gaza non riesco a schierarmi da una parte o dall'altra… Come fanno molti dalle loro comode poltrone. Io se mi schiero vado a combattere, altrimenti sto zitto o meglio rimango ammutolito di fronte a orrori di questo genere!". E' quanto scrive - riguardo il conflitto israelo-palestinese - Vasco Rossi in un passaggio di un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Io - osserva - non mi faccio condizionare dal bombardamento televisivo e mediatico dei mezzi di comunicazione di massa Io mi guardo intorno…vivo nel mio mondo…cerco di fare la cosa giusta qui e adesso! Non ho mai sopportato - prosegue il cantante emiliano - i rivoluzionari da salotto che invadono le piazze e infestano il web. io vado a combattere sul campo le mie guerre.

E sempre in direzione ostinata e contraria".

Secondo Vasco Rossi, si legge ancora nel post, "sarebbe facile per me oggi scrivere Freeee Palestine. Ma io non sono facile… Sono semplice… Ma non facile. Sarebbe facile e sarebbe anche un po' alla moda di questi tempi ma io non sono mai stato alla moda sono sempre andato controcorrente. Sarebbe anche facile perché mi sentirei schierato dalla parte giusta ..la parte dei più deboli. Come non esserlo oggi! Ma io lo sono… Lo sono sempre stato… Non ho bisogno di dimostrarlo oggi".





