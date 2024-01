Lepore e De Paz a colloquio, 'ristabilito clima di dialogo'

"È stato un confronto chiarificatore e utile a ristabilire il clima positivo di dialogo e collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra il Comune e la Comunità ebraica di Bologna.

Entrambi abbiamo riconosciuto un momento di criticità nello svolgimento del Consiglio solenne di venerdì e abbiamo condiviso il dispiacere per le reciproche incomprensioni". Così in una dichiarazione congiunta all'ANSA, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz che questa mattina, a margine della commemorazione al Memoriale della Shoah, hanno avuto un colloquio privato in merito al Consiglio solenne sulla memoria avvenuto venerdì scorso.

Proprio riguardo al Consiglio solenne, sull'edizione odierna di 'Repubblica Bologna', De Paz aveva parlato di una certa "freddezza", durante l'intervento di Asher Colombo.

"A Bologna - osservano ancora Lepore e De Paz - abbiamo condiviso un metodo di collaborazione tra comunità laica e comunità religiose che ci ha portato a marciare uniti il 5 dicembre, insieme e al Cardinale Zuppi e alla comunità islamica.

Abbiamo ribadito che la pace e la convivenza per Bologna è il cammino che dobbiamo compiere assieme. Nella giornata della Memoria - aggiungono - questo impegno per noi è ancora più importante. Chi colpisce un ebreo colpisce tutti noi e insieme condanniamo ogni forma di antisemitismo che in Europa vediamo crescere con preoccupazione. Così come - concludono Lepore e De Paz - respingiamo ogni forma di discriminazione, islamofobia e linguaggio d'odio".

Sul Consiglio solenne di venerdì scorso, si è espresso tra gli altri, Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera secondo cui "c'è un silenzio assordante da parte del Pd e di Schlein su quanto denunciato dal presidente della comunità ebraica di Bologna. Questo episodio - ha aggiunto - appare ancora più grave visto che il giorno precedente il Primo Cittadino aveva disertato il convegno sull'antisemitismo organizzato presso una sala dell'Archiginnasio dai presidenti del Museo ebraico e della Comunità ebraica locali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA