Pg Bologna, 'gruppi di giovani criminali, ma non sono baby gang'

La criminalità minorile rimane un fenomeno di "persistente gravità" e si è registrato in Emilia-Romagna un aumento di segnalazioni di reati commessi da minorenni riuniti in gruppi, con una ripresa degli illeciti "da strada". Ciò nonostante, per la Procura generale di Bologna, non si può parlare di 'baby gang'.

"I fatti accaduti nel periodo esaminato non sembra autorizzino la conclusione siano presenti sul territorio vere e proprie bande giovanili, costantemente dedite al crimine", ha sottolineato la relazione del procuratore generale Paolo Fortuna e dell'avvocato generale Ciro Cascone, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Si tratta, per lo più - continua la Procura generale nella relazione per l'anno giudiziario - di gruppi estemporanei, alcuni dei quali particolarmente attivi in riviera nel periodo estivo, per i quali mancano gli aspetti del legame stabile con un territorio, della presenza di elementi fissi o di leader, dell'organizzazione e della programmazione delittuosa". "In alcuni casi l'intervento dell'Autorità, con atti di indagine e interrogatori, e con la presa in carico ad opera dei servizi sociali, ha condotto allo scioglimento dei gruppi e all'interruzione delle condotte", si spiega.

Alla cerimonia in aula Bachelet ha preso parte il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera, bolognese.

L'inaugurazione si è aperta con un minuto di silenzio per il Giorno della memoria, prima della relazione del presidente della Corte di Appello, Oliviero Drigani.



