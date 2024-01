Molesta passeggere sul bus, arrestato per violenza sessuale

A Bologna un uomo di origine pakistana è stato arrestato dalla Polfer per violenza sessuale.

A bordo di un autobus di una linea urbana, come ricostruito dagli agenti, ha molestato alcune viaggiatrici. A segnalare quanto stava accadendo a bordo è stata una donna, che appena scesa dal bus alla fermata in Piazza Medaglie d'Oro, davanti alla stazione centrale, ha chiamato la centrale operativa del 113 fornendo una descrizione dell'uomo.

Gli agenti sono poi stati avvicinati anche da una giovane che, appena scesa dall'autobus, molto scossa, ha raccontato delle molestie appena subite. Fermato, il 30enne, regolare in Italia, è stato poi riconosciuto da almeno tre passeggere ed è stato arrestato.



