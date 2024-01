Botte e minacce alla moglie nel Ravennate, finisce in carcere

Un 46enne con precedenti, è stato arrestato a Russi, nel Ravennate, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. Le indagini dei militari della Compagnia di Ravenna, portate avanti in un contesto definito in una nota dell'Arma di "particolare difficoltà" a causa del timore e della ritrosia della donna nel raccontare tutte le vessazioni subite, hanno permesso di ricostruire il comportamento dell'arrestato.

In particolare il 46enne da giugno avrebbe iniziato ad aggredire la compagna sia verbalmente che fisicamente finendo con il picchiarla anche davanti alle figlie minorenni. L'accusa gli attribuisce pure continue minacce di morte nel caso lei lo avesse lasciato oltre al costante monitoraggio degli spostamenti della donna tramite l'installazione di un gps all'interno della sua vettura.

A evidenziare l'indole definita "violenta e del tutto priva di scrupoli" dell'arrestato, c'è un episodio collocato in una delle numerose liti tra i due: dopo avere percosso la moglie, lui, nel tentativo di alleggerire agli occhi degli inquirenti la propria posizione, si era colpito da solo più volte con una lampada di vetro per poi dichiarare di essere stato aggredito dalla donna. Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato accompagnato in carcere a Ravenna.



