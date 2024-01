Bologna: Motta, se Sartori non parla è perché va tutto bene

"Sono contento e soddisfatto della prestazione". Questa la premessa, che Thiago Motta, che al termine di Milan-Bologna che l'ha visto espulso per proteste, minimizza sull'episodio che l'ha visto coinvolto. "E che non riesco a capire. Ma in questo momento ho troppa tensione e se qualcuno deve parlare è Giovanni Sartori. Se lui non parla è perché a lui va tutto bene", aggiunge Motta, riferendosi al suo direttore sportivo. E aggiunge: "Se esco da San Siro a petto in fuori? No, esco così come sono entrato, con i piedi per terra.

Consapevoli che abbiamo fatto una grande prestazione. Sono soddisfatto. Abbiamo fatto tante partite così, che non abbiamo vinto, ma mi procura grande soddisfazione vedere queste prestazioni".



