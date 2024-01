Bandiere e striscioni pro Palestina a Bologna

Bandiere della Palestina e striscioni sono stati sventolati, dalla scalinata del Pincio al parco della Montagnola, a Bologna. Il collettivo Cambiare rotta, Potere al popolo, Rete dei comunisti e Opposizione studentesca d'alternativa, come documentato da alcune immagini pubblicate sui social, hanno scritto, "respinto con questa azione i divieti di Piantedosi".

Di fatto, si legge in una nota firmata dai manifestanti, "oggi in varie città si tengono manifestazioni a fianco del popolo palestinese, manifestazioni che - osservano - il governo nazionale cerca di vietare con la scusa della Giornata della Memoria sotto palese pressione del governo israeliano. Anche a Bologna abbiamo partecipato alla mobilitazione. Non ci faremo intimorire dalla repressione e continueremo - concludono - a stare al fianco della resistenza palestinese, il nostro compito è scendere in piazza per la pace, per la giustizia, per il cessare il fuoco e l'arrivo degli aiuti umanitari necessari a Gaza".



