Spray al peperoncino, evacuata una scuola a Reggio Emilia

L'allarme è scattato intorno alle 11.30, quando alla scuola media Lepido di via Premuda, a Reggio Emilia, era in corso l'intervallo. Qualcuno aveva svuotato una bomboletta di spray al peperoncino nei corridoi dell'istituto e alcuni studenti hanno iniziato ad avvertire prurito agli occhi.

Sono subito stati allertati i sanitari del 118, accorsi con due ambulanze, e i carabinieri. Per precauzione la scuola è stata evacuata. Dopo gli accertamenti del personale sanitario, però, nessuno studente è stato trasportato al pronto soccorso e nessuno risultava aver riportato lesioni a causa del gesto Gli alunni sono quindi tornati nelle classi e le lezioni si sono concluse regolarmente. I carabinieri, che hanno ritrovato la bomboletta vuota nell'atrio della scuola, ora indagano per risalire all'autore.



