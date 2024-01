Sassuolo: stop per Berardi, operazione al menisco

Il Sassuolo perde per il momento uno dei suoi giocatori più importanti in vista della trasferta di domenica a Monza. Domenico Berardi nel corso dell'allenamento di ieri ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. "Gli accertamenti effettuati in mattinata - scrive in una nota la società - hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA