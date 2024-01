Il patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna è online

Dalla piattaforma che riunisce in un'unica banca dati gran parte del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna al prestito digitale, servizio già presente nelle biblioteche grazie al quale chiunque e in qualsiasi momento può consultare migliaia di libri e addirittura antichi e rari manoscritti digitalizzati. Sono alcune delle applicazioni innovative realizzate per il settore culturale e artistico dell'Emilia-Romagna al centro della nuova puntata di Hello World. È il nuovo format realizzato per Lepida TV e prodotto dalla società Fase 3, a cura dell'Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione, in onda ogni mese sul palinsesto live di LepidaTv www.lepida.tv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre. La nuova puntata è disponibile. Con 23 siti Unesco, 424 musei, 588 biblioteche, 213 teatri e 216 cinema distribuiti su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, la cultura in Emilia-Romagna è un'industria che fornisce lavoro a 95mila persone e vale all'incirca 12,4 miliardi di euro di fatturato, il 4% dell'intera economia regionale.



