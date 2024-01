Drigani, in Corte d'Appello difficoltà strutturale d'organico

"Qui in Corte abbiamo una difficoltà strutturale dell'organico, con una percentuale di scopertura del 9%. Certo, altri uffici hanno il 20% o il 21%, ma bisogna vedere cosa significa il 9% su un organico dal punto di vista numerico assolutamente inadeguato, che non corrisponde al dinamismo di un di un distretto che è uno dei polmoni economici e sociali d'Italia. Quindi avere in Corte 51 su 60 magistrati operativi, potrebbe far pensare che stiamo bene, ma il 9% di scopertura incide su un funzionamento che è già difficile. Per mettere in piedi il processo d'Appello a Bellini ho dovuto fare i miracoli, a causa delle tante incompatibilità". Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Bologna, Oliviero Drigani, facendo il punto con i giornalisti sulle principali tematiche che verranno affrontate domani in occasione della cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario.

Sulla stessa linea l'Avvocato generale di Bologna, Ciro Cascone. "Io non so se sulla scoperture siamo messi o no peggio di altri. Noi non produciamo cose ma rendiamo un servizio, e a volte non riusciamo a farlo bene perché veniamo sopraffatti dal tappare i buchi. La Procura generale ha vissuto un momento di grande scopertura d'organico di magistrati. Sulle Procure del distretto segnalo difficoltà, una su tutte è Piacenza, che vive un momento di difficoltà di personale amministrativo, ora oltre il 60% di scopertura. Mentre a Roma discutono cosa fare, a Piacenza si soffre e si piange. Ci sono livelli di stress lavorativo alto. Così non si riesce ad assicurare il servizio giustizia", ha sottolineato Cascone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA