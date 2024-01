Traffico droga, arrestato latitante nella Repubblica Dominicana

È stato individuato ed arrestato a Santiago de Los Caballeros, nella Repubblica Dominicana, il latitante Leonardo Ferro, di 39 anni, ricercato sulla base di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nel 2019, nel 2020 e nel 2021 su richiesta, rispettivamente, delle Procure della Repubblica di Firenze, Reggio Calabria e Catanzaro.

Ferro, nell'ambito delle tre inchieste per le quali era ricercato, é accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Soltanto la Procura della Repubblica di Firenze, comunque, gli contesta l'aggravante del metodo mafioso.

Il latitante è stato individuato su attivazione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, che ha analizzato e veicolato le informazioni fornite dall'Analysis Project Itoc di Europol, successivamente sviluppate dall'Unità I-CAN. C'é stato poi l'intervento del personale della Polizia dominicana e dell'Ufficio centrale nazionale dell'Interpol di Santo Domingo, in collaborazione con l'esperto per la sicurezza di stanza nel Paese caraibico e con gli investigatori italiani.

In particolare a Ferro viene contestato, l'acquisto e l'importazione di cocaina per un quantitativo complessivo di 454 chilogrammi.

