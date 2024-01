Omicidio Matteuzzi: cominciato il processo ai primi 4 'haters'

E' cominciato questo pomeriggio ma è stato subito rinviato al 17 ottobre per un problema nelle notifiche il processo agli haters di Alessandra Matteuzzi, ovvero le persone accusate di aver offeso la memoria della donna di 56 anni uccisa il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna, dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. Si tratta del primo filone d'indagine, davanti al giudice Filippo Ricci, che vede imputate quattro persone.

Uno degli imputati ha scelto di risarcire i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, che quindi in vista della prossima udienza rimetteranno la querela consentendogli di uscire dal processo.

In aula erano presenti Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, con il figlio Stefano. C'è poi un secondo filone d'indagine, che riguarda altre 5 persone, che andranno a processo per diffamazione aggravata. La Procura, con il pm Bruno Fedeli, ha infatti citato in giudizio per il 17 ottobre due uomini e tre donne, dai 26 ai 66 anni, che sui social scrissero, dopo il delitto, commenti ritenuti offensivi verso Alessandra Matteuzzi: tra questi anche una donna che nei mesi scorsi aveva chiesto un colloquio con l'imputato.

In Corte d'Assise sta invece per terminare il processo per l'omicidio: la Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per Padovani e la sentenza è prevista il 12 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA