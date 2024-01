Cocaina in bocca e machete sotto la giacca, arrestato a Bologna

Con un rottweiler al guinzaglio e un machete di 50 centimetri nascosto sotto la giacca, spacciava cocaina a Bologna, in zona universitaria. Si tratta di un tunisino di 22 anni, con diversi alias e precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, che è stato arrestato in flagranza, ieri pomeriggio, dalla polizia.

Gli investigatori, in seguito ad alcune segnalazioni, hanno notato che l'uomo si muoveva tra piazza Verdi e via Petroni, incontrando diverse persone e nascondendo la droga in bocca. In un caso hanno visto che un ragazzo in bici gli si era avvicinato, per poi allontanarsi dopo aver ricevuto qualcosa. A questo punto gli agenti hanno bloccato l'acquirente e in seguito il 22enne.

Perquisirlo non è stato facile, a causa della presenza del cane, che era piuttosto agitato. Così i poliziotti hanno aspettato l'arrivo di un suo conoscente per tenere al guinzaglio l'animale e poi hanno proceduto alla perquisizione. Addosso il 22enne aveva sette palline di cocaina, per un totale di poco più di 3 grammi, e 520 euro in contanti. Inoltre era in possesso di un coltello e di un machete, che sono stati sequestrati.



