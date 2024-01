Ciclismo: i 70 anni del Mondiale di Coppi rivivono in un libro

La vera storia di Fausto Coppi, non solo come grande campione del ciclismo ma anche come persona di grande coraggio e capacità. Sono questi i tratti del Campionissimo che emergono dal libro 'Il mondiale ha settant'anni', a cura di Claudio Pesci e Roberto Fiorini e con la prefazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, in occasione del settantesimo anniversario della vittoria di Fausto Coppi al Campionato del Mondo di ciclismo a Lugano il 30 agosto 1953.

"Un mito é eterno. Più forte della transitorietà e dell'oblio inesorabile, sa fermare il tempo, cristallizando i sentimenti. É leggenda. Come Fausto Coppi", scrive il presidente Malagò nel testo che accompagna la pubblicazione. Lo sport italiano, che ha esaltato con le sue gesta, gli sarà per sempre grato - conclude Malagò -. E rinnoverà l'impegno per onorarne la memoria, con la certezza che il marchio di fabbrica indelebile che ha impresso sul ciclismo e sull'intero movimento rimanga un orgoglio da ostentare per costruire un futuro che sappia rinverdirne i fasti".

Il libro, presentato in Comune a Bologna, è stato realizzato per promuovere le iniziative della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alla presentazione hanno preso parte Roberta Li Calzi, assessora allo Sport, Claudio Pesci, curatore del libro e presidente onorario associazione Fausto e Serse Coppi a Castellania, Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la Ricerca sul Coma - 'Gli amici di Luca' e Franco Magli, coordinatore sezione ciclismo Uisp Bologna.

