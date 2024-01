Il pittore burattinaio in scena a Bologna il 26 e 27 gennaio

'Il pittore burattinaio', spettacolo nato nel 2021 nell'ambito del progetto 'Inventario Pozzati' dedicato al pittore bolognese Concetto Pozzati, ritorna il 26 e 27 gennaio all'Oratorio San Filippo Neri di Bologna in forma rinnovata in occasione della mostra Concetto Pozzati XXL a Palazzo Fava fino all'11 febbraio.

La performance teatrale è dedicata anche alla memoria del musicista Jimmy Villotti, scomparso lo scorso dicembre e già interprete del primo allestimento. L'elaborazione drammaturgica è di Angela Malfitano, dagli scritti di Concetto Pozzati in 'Il tempo va d'intorno con le force'.

"Questo spettacolo - dice Malfitano - nasce da un viaggio più complesso attraverso scritti, opere e vita di Pozzati tra il 2019 e il 2021 da un amore e ammirazione non solo per i suoi lavori ma soprattutto per la sua figura di artista, che ho avuto l'onore di conoscere. Dopo la scomparsa del mio mentore Leo de Berardinis, la figura di Pozzati è divenuta per me punto di riferimento, e nel momento in cui Maura (la figlia di Pozzati, ndr) mi ha fatto leggere alcuni suoi scritti ho desiderato fortemente metterli in scena. Concetto Pozzati è stato non soltanto un grande artista, ma anche un intellettuale e docente illuminato, anticipatore, sempre libero; anche durante la sua esperienza da assessore, anni in cui ha gettato basi importanti per le istituzioni culturali della città di Bologna".



