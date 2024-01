Giorno memoria: Petitti, difenderlo per contrastare la guerra

"Difendere la memoria è porre le basi per contrastare guerra e violenze. Per questo è fondamentale il ruolo della scuola, è decisivo conoscere il proprio passato". In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2024 del 27 gennaio, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti ha inaugurato 'Return to life', mostra dedicata ai sopravvissuti dei lager, aperta fino al 28/2 e realizzata dagli studenti dell'Istituto comprensivo 6 di Imola in collaborazione con lo Yad Vashem di Gerusalemme, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola per la crescita dei giovani.

'Return to life' racconta come i sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti furono accolti al loro ritorno nei loro Paesi d'origine. "La scelta di mettere questa mostra a disposizione dell'intera comunità, ci è parsa naturale e doverosa, soprattutto in una fase storica in cui la guerra troppo spesso appare come soluzione ai conflitti fra i popoli, senza troppo considerare ciò che la guerra porta con sé, in termini di violazioni di diritti umani, accentuate persecuzioni e tutti gli strascichi che genera sulla vita civile", ha spiegato la presidente Petitti inaugurando la mostra insieme a Fabrizio Castellari, vicesindaco di Imola.

L'impegno dell'Assemblea legislativa in occasione del Giorno della Memoria 2024 è proseguita con la presentazione di 'Giusti fra le Nazioni', fumetto realizzato dai ragazzi delle classi 3ª G e 3ª E della Scuola secondaria di I grado 'E. Fermi' di Rimini che ripercorre le vite dei "Giusti" Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes.



