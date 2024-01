Doppio appuntamento con il Carnevale sull'acqua a Comacchio

Doppio appuntamento domenica 4 e 11 febbraio con l'11/a edizione del Carnevale sull'Acqua, manifestazione divenuta negli anni una delle attrazioni di spicco del calendario di Comacchio (Ferrara). "Un evento unico nel suo genere, ogni anno sempre più sorprendente", commenta Maura Tomasi, vicesindaco e assessore alla Politica degli eventi turistici: "le barche allegoriche rappresentano il tratto distintivo del nostro Carnevale". La festa ha inizio al mattino, tra coriandoli e stelle filanti, con le sfilate in maschera dei bambini: particolarmente gradito al pubblico di ogni età, l'evento diventa ancor più speciale grazie alla location in cui si inserisce, la cittadina lagunare che si snoda tra ponti, canali ed edifici monumentali ricchi di storia e cultura.

Dai Trepponti, suggestivo palcoscenico e teatro della sfilata, la parata delle originali e suggestive barche allegoriche prende vita lungo i canali con i suoi figuranti, cuore e anima dello spettacolo. La 'magia' è assicurata dagli "Artigiani della creatività", artisti che fanno capo alle Associazioni del territorio, che nei mesi invernali sono all'opera per dar forma e vita ai carri che navigano lungo i canali. L'originalità della manifestazione è dovuta anche alla collaborazione delle scuole del territorio che, insieme ai genitori di alunne e alunni, si mettono in gioco con fantasia sfilando con costumi carnevaleschi tra ponti e viuzze.



