Le sculture inedite di Pegah Pasyar in mostra a Bologna

Il Museo civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini di Bologna ospita dal 25 gennaio all'11 febbraio le sculture inedite dell'artista iraniana Pegah Pasyar nella mostra 'Mnemosine', promossa dai Musei Civici d'Arte Antica nell'ambito di Art City Bologna 2024 in occasione di Arte Fiera. L'esposizione, curata da Marco Baldassari, riporta lo sguardo interiore alla Memoria ed al Ricordo, ad un momento in cui tormento e felicità convivono. Giocattoli che si fondono in un magma di forme geometriche che li avvolgono e danno struttura ai ricordi, come cervelli che contengono pensieri dell'infanzia, in dialogo con le opere del museo, tra marionette, ceramiche e sculture antiche dal Rinascimento al Barocco, oltre a capolavori della pittura.

Pegah Pasyar, legata all'uso della miniatura persiana ed alla creazione di gioielli con una manualità che trova ispirazione nei piccoli formati, traduce la sua cultura orientale in quella dell'Occidente, mediando con l'utilizzo di piccoli giocattoli.

Per questo processo si avvale del tema del riciclo e del recupero, sia nella tecnica con cui modella le sue forme, sia negli oggetti inseriti. L'artista, nata ad Esfahan, si è laureata all'Università di Arte e Architettura di Kashan e per circa dieci anni si è formata nel disegno di Miniature e Disegno di figura, con un maestro iraniano. Ha insegnato successivamente a sua volta Miniatura. Si è laureata alla Young Jewelry Designers Association of Iran, ha creato e disegnato gioielli per un suo brand e si è laureata nel 2020 in Pittura (Arti Visive) all'Accademia di Belle Arti di Bologna.



