'Lavoratori sfruttati', annullati i sequestri alla Imperial

Il tribunale della Libertà di Bologna, dopo un'udienza di ieri, ha annullato tutti i sequestri, probatori e preventivi, emessi dal Gip a dicembre su richiesta della Procura, nei confronti della società Imperial e del suo direttore di produzione. La società di fast fashion, non indagata, era finita coinvolta in un'inchiesta della Guardia di Finanza su un presunto sfruttamento di lavoratori nel settore tessile.

"Tutto ciò che era stato posto sotto sequestro - spiega l'avvocato Bottiglioni - verrà dunque restituito ai legittimi proprietari. Si tratta di una decisione ineccepibile che rende finalmente giustizia dell'assoluta correttezza dell'operato del mio assistito e della società per cui lavora, e che speriamo possa convincere la Procura della infondatezza delle accuse mosse". Alla società erano stati sequestrati quattro milioni e 700mila euro, il dipendente era stato colpito da una misura interdittiva che verrà discussa al Riesame lunedì, insieme a quella emessa nei confronti di un altro dipendente, difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni. Anche per quest'ultimo erano stati annullati i sequestri.

Il collegio del tribunale (presidente Gianluca Petragnani Gelosi) ha anche annullato il sequestro da circa 1,2 milioni emesso nei confronti di una donna, difesa dall'avvocato Matteo Murgo. Si tratta di una cittadina cinese, che gestiva un opificio nel Bolognese

