Un grosso incendio è divampato nella zona Nord di Modena nello stabilimento di un'azienda che produce piadine e tigelle, Crm Spa, in via del Mercato. I dipendenti sono stati tutti evacuati e al momento non risultano feriti. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il fumo è visibile da varie zone della città. Il rogo è sotto controllo: sta interessando il reparto produttivo, in particolare un lungo nastro trasportatore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA