Affittacamere in nero, Finanza scopre evasione da un milione

Analizzando gli annunci sulle piattaforme digitali di prenotazione, per soggiorni e affitti brevi nel centro di Bologna, la Guardia di Finanza ha scoperto una evasione di oltre 950mila euro da parte dei gestori di bed&breakfast e affittacamere. Le Fiamme Gialle hanno individuato in particolare due strutture in zona Montagnola, una gestita da una donna di origine thailandese e l'altra da un italiano, che in cinque anni hanno omesso di dichiarare al fisco redditi per oltre 700mila euro. Ai turisti proponevano anche pacchetti promozionali, in occasione delle manifestazioni organizzate in fiera.

I finanzieri hanno controllato anche un affittacamere, sempre in centro, che negli ultimi anni non aveva dichiarato al fisco redditi per circa 250mila euro. Negli accertamenti svolti in collaborazione con il Comune di Bologna, lo scorso anno la Finanza ha eseguito verifiche nei confronti di tre società che, negli ultimi tre anni, hanno gestito oltre 50 appartamenti, di proprietà di privati, concessi in affitto breve mediante annunci sui portali digitali.

Controllati anche 13 tra B&B e affittacamere che operavano, secondo le indagini, in nero o dichiaravano meno della metà dei guadagni. I controlli hanno consentito, a oggi, di recuperare a tassazione oltre 3,6 milioni di euro di redditi derivanti dalle locazioni e dagli affitti brevi.

