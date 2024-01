A Bologna 300 nuove vetture per il car sharing di Tper

Trecento nuove Volvo EX30 full electric, a partire dalla prossima primavera, circoleranno per le strade di Bologna e saranno al servizio dei cittadini che utilizzeranno il car sharing Corrente del gruppo Tper, oggi attivo a Bologna, Ferrara, Imola e Casalecchio di Reno con 82mila utenti, che utilizzano sia auto sia scooter. In cinque anni sono stati registrati 857 mila noleggi auto, per un totale di 11,5 milioni di chilometri percorsi. Le nuove vetture, tutte con una livrea grigio argento, sono state presentate oggi.

"Noi abbiamo avviato nel 2018 un car sharing a flusso libero e interamente elettrico. Oggi nel rinnovo della flotta abbiamo lavorato all'insegna della sostenibilità non solo dal punto di vista delle emissioni ma anche per quanto riguarda la sicurezza delle nuove auto EX30", assicura Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper, sottolineando come il servizio sia stato pensato in un'ottica di "intermodalità e complementarietà" rispetto al trasporto ferroviario e su gomma gestito da Tper.

"Il car sharing a Bologna con questo progetto rappresenta un nuovo modello per il car sharing nazionale - dice il sindaco Matteo Lepore - Volvo insieme a Tper investe su un progetto che consente di avere 300 auto molto confortevoli e grazie all'abbonamento, di fatto, è prevista la gratuità per chi utilizza l'auto a livello urbano".

"L'accordo con Tper ha per noi una grande importanza perché nasce da una condivisione di valori a favore della sostenibilità e, al di là della territorialità, rientra nella nostra strategia a livello nazionale", conclude Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia.



