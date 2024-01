Voci da Hebron, opera di amore e dialogo a Metz e Modena

Una storia di amore e di apertura alla speranza di una possibile amicizia tra due popoli perennemente divisi, "un viaggio, delicato, dentro la difficoltà e la bellezza, dello starsi accanto". È 'Voci da Hebron', l'opera in un atto con orchestra da camera nata dalla coproduzione tra Opéra Théȃtre Eurométropole de Metz e Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena da un'idea del compositore e Direttore Artistico Cristian Carrara, autore della musica, e il giornalista, drammaturgo e scrittore Sandro Cappelletto, che firma il libretto.

Il progetto, nato molto prima del massacro di Hamas del 7 ottobre che ha scatenato la risposta di Israele, sin dalla sua prima stesura ha ottenuto il patrocinio di Parents Circle - Families Forum, la più importante associazione di famiglie di entrambi i fronti segnate da un lutto di guerra e da decenni al lavoro per ricostruire ponti di dialogo e pace. Lo spettacolo sarà presentato il 2 e 4 febbraio con il testo in francese a Metz, e il 16 e il 18 febbraio in italiano a Modena. "L'idea di utilizzare una storia di amore e comprensione nata nella controversa città di Hebron, in Palestina, è un veicolo straordinario per portare un messaggio di amore e comprensione, per cercare l'umanità anche nell'altro - spiegano i co-direttori dell' associazione, l'israeliano Yuval Rahamim e il palestinese Osama AbuAyash - . Crediamo che l'arte sia uno strumento essenziale per fare breccia anche nei cuori più induriti". La storia è ambientata a Hebron/Al‐Khalil, città della Cisgiordania, sede della Tomba dei Patriarchi, Patrimonio Unesco, tagliata in due e storicamente luogo di continue tensioni israelo‐palestinesi. Il cast internazionale vede il basso franco-americano Nicholas Isherwood (Il Vecchio), il mezzosoprano israeliano Shakèd Bar (la studentessa in servizio militare Ruth), il giovcane tenore francese David Tricou (lo studente di archeologia palestinese Mohammed) il giovane soprano calabrese Maria Bagalà (Hannah). La regia è del belga Paul-Émile Fourny, direttore artistico di Metz, mentre sul podio di entrambe le orchestre salirà il direttore americano Arthur Fagen.



