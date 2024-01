La Bohème apre la stagione lirica del Comunale di Ferrara

Per celebrare il centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini, il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara apre la stagione lirica, il 26 gennaio alle 20 (replica il 28 alle 16), con La Bohème. Ritratto della gioventù parigina del 1830, il capolavoro del compositore di Torre del Lago debuttò al Teatro Regio di Torino nel febbraio 1896 col ventinovenne Arturo Toscanini sul podio.

In Bohème Puccini guarda all'ultimo Verdi delineando una struttura drammaturgicamente e musicalmente molto libera, con una successione di momenti e di sviluppo dell'azione di intenso lirismo. Il compositore tratteggia così un'illustrazione realista, lucida e allo stesso tempo intensamente poetica che vede protagonisti quattro giovani bohémien in lotta con l'inesorabile fuggevolezza del tempo.

L'allestimento proposto è quello del 2015 del Teatro Alighieri di Ravenna con la regia di Cristina Mazzavillani Muti.

L'Orchestra Cherubini è diretta da Nicola Paszkowski con protagonisti il Rodolfo del tenore Alessandro Scotto di Luzio ed Elisa Verzier nei panni di Mimì. Nelle parti di Musetta e Marcello sono impegnati rispettivamente Alessia Pintossi e Christian Federici, mentre Schaunard è Clemente Antonio Daliotti, Colline è Andrea Vittorio De Campo. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è diretto da Corrado Casati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA