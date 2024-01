Esplode casa nel Modenese, feriti ed evacuati

Una casa è esplosa questa mattina intorno alle 4.30 a Rovereto di Novi, nella Bassa in provincia di Modena. Non risultano feriti gravi o vittime, ma la deflagrazione è stata forte al punto da danneggiare anche altre abitazioni vicine. Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo da Modena, Bologna, Carpi, San Felice e Mirandola. Alcune persone avrebbero riportato ferite lievi, una è ricoverata per controlli, non sarebbe grave. Ci sono degli evacuati, per precauzione, portati in una palestra.

Video Esplode una casa nel modenese, feriti ed evacuati

Una prima ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas ma le cause sono ancora al vaglio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA