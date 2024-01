La frutta in guscio in vetrina al Sigep di Rimini

Il Sigep quest'anno fa da palcoscenico alla frutta in guscio nazionale, grazie alla campagna, gestita da Ismea e promossa dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nella fiera riminese il ministro Francesco Lollobrigida che ha partecipato ad un talk allo stand Ismea con il maestro pasticcere Iginio Massari.

Il progetto denominato la "Frutta in guscio. Dentro c'è l'Italia" muove dall'esigenza di fare sistema tra le piccole realtà che contraddistinguono il settore, moltiplicando le occasioni confronto, scambio e aggregazione tra gli operatori della filiera, con l'obiettivo di valorizzare e incentivare queste produzioni.

"Abbiamo voluto questo progetto sulla frutta in guscio per sensibilizzare il mondo della produzione sull'incremento necessario che dobbiamo dare alla produzione - ha detto il Commissario Straordinario Ismea, Livio Proietti - perché benché siamo il Paese dei dolci e dell'eccellenza culinaria, importiamo frutta con guscio. L'obiettivo è duplice - ha aggiunto Proietti, - far conoscere e promuovere quello che già c'è e anche sensibilizzare il mondo della produzione a riconvertire le zone poco utilizzate per l'agricoltura alla frutta in guscio. La frutta in guscio ha una valutazione elevate, quindi rende bene abbiamo avuto un incremento di consumi e quindi di incremento di valore di oltre il 7% solo nello scorso anno. Quindi è un settore che sicuramente, come si dice in gergo, tira".



