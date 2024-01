A Cavriago ricordati i 100 anni dalla morte di Lenin

Un mazzo di fiori è stato deposto a Cavriago (Reggio Emilia) in piazza Lenin davanti al monumento al padre della Rivoluzione d'Ottobre, nel giorno del centesimo anniversario della scomparsa.

In molti, stamani, si sono ritrovati nella 'Piccola Pietroburgo' emiliana, dove, dal 1970, in una piazza si trova il busto di Lenin. L'iniziativa, alla quale hanno aderito numerose sigle della galassia comunista. E' stato realizzato un collegamento in diretta con la manifestazione che si è svolta in contemporanea a Napoli, in sostituzione di quella che doveva svolgersi a Capri di fronte all'opera dedicata a Lenin da Manzù, annullata per le condizioni meteo marine che impedivano i collegamenti con l'Isola.



