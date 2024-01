Il cadavere di un uomo di 55 anni di cui era stata denunciata la scomparsa alcuni giorni fa è stato trovato nel pomeriggio in una casa di Pavullo nel Frignano, località Acquabona, Appennino Modenese.

Italiano, residente a Fiorano (Modena), è stato trovato in una casa di proprietà. Non sono chiare le cause della morte, ma non si esclude l'omicidio e sono in corso indagini da parte dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA