Sanità: E-R, 585 trapianti nel 2023, cifra record

Sono stati 585 i trapianti eseguiti nel 2023 in Emilia-Romagna: il numero più alto - spiega la Regione - mai registrato dopo i 516 del 2022 e i 493 del 2021. Lo scorso anno l'incremento è stato del 13,4%. In crescita i trapianti da donatore a cuore fermo con 70 segnalazioni (17 in più rispetto al 2022) e 62 donatori utilizzati (14 in più) per un totale di 122 organi prelevati e trapiantati con questa tecnica. In particolare, i trapianti di cuore da donazione a cuore fermo sono stati eseguiti per la prima volta in regione proprio lo scorso anno: in totale sono stati 4.

"Mai come quest'anno - osserva in una nota l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - in Emilia-Romagna si è registrato un così alto numero di trapianti.

Dobbiamo ringraziare chi decide di donare, compiendo un gesto di straordinaria generosità, il lavoro di sensibilizzazione e informazione delle associazioni di volontariato e quello dei nostri professionisti sanitari. Grazie a un sistema di donazioni e trapianti capillare, forte e ben organizzato - chiosa - possiamo dire con orgoglio che la nostra regione è un'eccellenza in questo campo".

Guardando ai numeri archiviati lo scorso anno sono stati 50 gli interventi eseguiti dal Centro trapianti di cuore del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna, 9 di questi su pazienti pediatrici o con cardiopatie congenite seguiti dall'equipe di Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva mentre sono stati 14 i trapianti di polmone, 289 quelli di fegato e 232 quelli di rene. Nel 2023 le opposizioni alla donazione sono state 66, lo stesso dato del 2022, ma è calata ancora la loro incidenza risultata pari al 20,3%, oltre un punto in meno rispetto all'anno precedente..



