Incendio in una palazzina di edilizia popolare in via Balilla a Rimini. Evacuati, alle prime luci dell'alba, tutti i condomini. L'allarme è scattato intorno alle 6, sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118.

L'incendio, secondo i primi rilievi, non sarebbe di origine dolosa. Nessun ferito grave ma in molti hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo, tra questi anche due Carabinieri.





