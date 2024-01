Anziana cade in casa e resta a terra per 2 giorni,soccorsa da Cc

Non riusciva a mettersi in contatto, da diversi giorni, con la madre 80enne, residente in una casa di campagna isolata a Noceto nel Parmense e per questo, la scorsa notte, ha allertato i Carabinieri. Giunti sul posto, dopo aver tentato invano di farsi aprire, i militari hanno forzato la porta e hanno trovato l'anziana riversa a terra.

Provata e dolorante, l'80enne ha raccontato di essere rimasta bloccata in quella posizione dopo una caduta avvenuta due giorni prima.

Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata presso l'ospedale di Parma per le cure del caso. Le sue condizioni non sono state valutate gravi.



