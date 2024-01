Noa è l'artista scelta per il concerto del patrono a Modena

Sarà l'artista Noa, accompagnata da Gil Dor e dal Solis String Quartet la protagonista dell'edizione 2024 del concerto di San Geminiano, patrono di Modena, in programma domenica 28 gennaio alle 20.30. I biglietti per il concerto della cantante israeliana sono gratuiti e disponibili nella sede della Fondazione di Modena che si trova in via Emilia Centro da lunedì, il 22 gennaio.

A Modena Noa proporrà brani del proprio repertorio e canti della tradizione. Promosso da Fondazione di Modena, con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, Bper Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, UniCredit, con il patrocinio del Comune di Modena e l'organizzazione di Modenamoremio, l'evento presentato dalla giornalista Federica Galli verrà trasmesso anche in diretta sulle emittenti Trc e TvQui.



