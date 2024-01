La lirica in diretta su OperaStreaming

Con L'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, trasmessa in diretta dal Teatro Alighieri di Ravenna, s'inaugura domenica 21 gennaio la rassegna 2024 di OperaStreaming, il primo portale regionale di opera lirica al mondo, promosso dall'assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti lirici del territorio, il coordinamento del Teatro Comunale di Modena e la realizzazione tecnica di Edunova/Unimore.

Il programma, che trasmette le opere in diretta su YouTube a una platea mondiale, proseguirà nel corso dell'anno con produzioni originali riprese in diretta dal Teatro Regio di Parma (22 marzo alle 20 L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti), dal Teatro Comunale di Bologna (12 maggio alle 15.30 Tosca di Giacomo Puccini), dal Teatro Valli di Reggio Emilia (19 maggio alle 15.30 Anna Bolena di Gaetano Donizetti), dal Teatro Comunale di Modena (20 ottobre alle 15.30 Mosè in Egitto di Gioachino Rossini), dal Teatro Galli di Rimini (15 novembre alle 20 Il turco in Italia di Gioachino Rossini), dal Teatro Municipale di Piacenza (24 novembre alle 15.30 La Vestale di Gaspare Spontini) e dal Teatro Comunale di Ferrara (6 dicembre 2024 alle 16 Il flauto magico di Mozart).

"Il successo di OperaStreaming è qualcosa che ci deve inorgoglire, un risultato confermato dal fatto che la stragrande maggioranza degli utenti è composta da persone di ogni parte del mondo - commenta l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-: dal Nord e Sud America alla Nuova Zelanda, dalla Germania alle Filippine. Sono oltre un milione e 700 mila gli spettatori che hanno assistito nel triennio che si è concluso a una produzione dei teatri dell'Emilia-Romagna e decine di migliaia gli iscritti al canale. Una grande promozione per la cultura e il nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA