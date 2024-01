Il Pd di Modena ha scelto, Massimo Mezzetti candidato sindaco

Il Pd a Modena ha scelto il proprio candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo giugno: è Massimo Mezzetti. Nato a Roma nel 1962, in passato consigliere comunale a Modena, ma soprattutto assessore alla Regione Emilia Romagna per due legislature (nel 2010-2014 per Sinistra Ecologia e Libertà e nel 2014-2020 come indipendente), Mezzetti ha ricevuto ufficialmente l'investitura ieri, quando alla polisportiva San Faustino si sono riuniti i 14 circoli convergendo tutti sul suo nome, che ora sarà proposto alla nascente coalizione di centro sinistra ed eventualmente schierato dai dem alle primarie.

Il Pd modenese, che in questi mesi ha contato ben otto candidature interne, non trovando una figura sulla quale convergere, ha puntato su un candidato terzo "e fortemente autorevole - come è stato detto durante la riunione di ieri sera - che potesse risultare davvero unitario". Mezzetti, dunque, potenziale successore dell'uscente Gian Carlo Muzzarelli. Lo stesso Muzzarelli ieri ha detto: "Nel programma di governo vengano valorizzati i progetti del Pd".



