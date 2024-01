Picchia tre minorenni, denunciato 17enne

Ha picchiato tre minorenni, senza un apparente motivo. Un episodio di 'bullismo', come lo definiscono i carabinieri, avvenuto a Cerreto Laghi di Collagna, nel comune di Ventasso, sull'Appennino Reggiano. Un 17enne residente a Carrara è stato denunciato alla procura dei minori di Bologna con l'accusa di lesioni personali. I fatti risalgono alla sera del 2 gennaio quando tre ragazzini stavano passeggiando in paese e all'improvviso, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si sono imbattuti nella rabbia del 17enne sconosciuto il quale ha sferrato un pugno in faccia a uno del gruppo, facendolo cadere a terra.

Gli altri due amici hanno cercato di riportare la calma, ma hanno subito anche loro calci e pugni. Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti, bloccando l'aggressore che aveva cercato di fuggire.

Sul posto sono state chiamate anche le ambulanze che hanno trasportato i tre feriti al pronto soccorso di Castelnovo Monti.

Le vittime saranno poi dimesse con una prognosi di tre giorni ciascuno. Il responsabile, trovato con alcune macchie di sangue sui pantaloni e sulle nocche delle mani, è stato portato in caserma dov'è stato contattato il padre per formalizzare la denuncia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA