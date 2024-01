Adriatico in salute in E-R, 98% delle acque a livello alto

Un mare un buona salute quello dell'Emilia-Romagna. E' quanto emerge dalla classificazione delle acque marine di balneazione della Riviera Adriatica effettuata al termine della stagione turistica che tiene conto dei controlli microbiologici eseguiti da Arpae e dalle Ausl di Ferrara e della Romagna negli ultimi quattro anni - dal 2020 al 2023 - con prelievi durante l'estate, da maggio a settembre, ogni quattro settimane, per un totale di quasi duemila controlli sull'intero litorale.

Nel 2023 - spiega la Regione - su 98 punti di monitoraggio previsti, in 87 casi il risultato delle analisi microbiologiche ha permesso di classificare le acque come eccellenti (88,7%) mentre nove sono stati i tratti di mare classificati come buoni: di fatto il 98% delle acque marittime di balneazione emiliano-romagnole ha una classificazione di livello alto.

"Anche per il 2023 sono confermate la salubrità e la qualità delle nostre acque balneabili - commentano la vicepresidente con delega all'Ambiente, Irene Priolo, e l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini- Siamo soddisfatti di questo risultato, che peraltro arriva al termine di una stagione balneare iniziata in ritardo a causa dell'alluvione. Ringraziamo Arpae e le Ausl di Ferrrara e della Romagna, che con controlli rigorosi e puntuali ci permettono di monitorare costantemente la qualità delle acque, tutelando al tempo stesso ambiente e salute dei cittadini, e mantenendo altamente competitiva l'offerta turistica del nostro territorio". Nel dettaglio i campionamenti, realizzati con la collaborazione della struttura oceanografica Daphne, vengano effettuati con prelievi nella fascia di mare normalmente utilizzata dai bagnanti a una profondità di circa 30 centimetri sotto il livello dell'acqua. Ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione, sono due gli indicatori di contaminazione di rilevanza sanitaria, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.

