A Bologna al via Art City, dedicata a Giorgio Morandi

Dal'1 al 4 febbraio a Bologna torna Art City, che quest'anno è dedicata al grande pittore Giorgio Morandi, nel 60/o anniversario dalla morte. Tante le mostre, gli eventi e le iniziative in programma, realizzati dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere, in occasione di Arte Fiera, quest'anno arrivata alla sua cinquantesima edizione.

Con Arte Fiera "50 anni fa Bologna si è posizionata come capitale dell'arte" e l'importante compleanno della manifestazione "come amministrazione comunale rappresentano da un lato la responsabilità per il posizionamento culturale che Bologna ha avuto anche in maniera pioneristica e il ruolo che Bologna ha oggi come città d'arte, cultura e creatività", dice la delegata del sindaco per la Cultura, Elena Di Goia. A Giorgio Morandi, inoltre, sono dedicati "cinque progetti speciali" creati nell'idea di "un museo diffuso metropolitano - spiega Di Gioia - che possa unire per la prima volta Bologna e Grizzana Morandi e i Comuni metropolitani come Castel d'Aiano dove il grande pittore bolognese ha abitato" e che lo hanno ispirato.

Di una "edizione celebrativa" di Art City "con numeri che dimostrano l'evoluzione di questo progetto", parla il direttore artistico della manifestazione e direttore del MAMbo, Lorenzo Balbi, che assicura che "il programma sarà diverso dal solito" grazie ai "cinque eventi speciali che costelleranno la settimana di Art City" e che esploreranno e reinterpreteranno il lavoro di Morandi attraverso differenti linguaggi, dalla performance alla fotografia, al suono, grazie alle opere dei tanti artisti che si sono ispirati al lavoro del pittore bolognese.

