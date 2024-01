'Mi prendo il mondo', il Salone del Libro con i giovani a Parma

Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio sono in programma Mi prendo il mondo a Parma, al Paganini Congressi e in diversi spazi cittadini, grandi lezioni magistrali, incontri e dialoghi nell'ambito della manifestazione 'In dialogo con le nuove generazioni su formazione, crescita, lavoro'. L'iniziativa è stata ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino con 50 studentesse e studenti del territorio, di età compresa tra i 15 e i 23 anni, che hanno aderito a Direzione futura, in collaborazione con la Città di Parma e con il sostegno di Fondazione Cariparma. Diverse le aree che saranno al centro del dibattito, aperto non solo ai giovani, ma a tutto il pubblico di lettrici e lettori: letteratura, scienza, imprenditoria, ambiente, giornalismo, filosofia, diritti e pari opportunità, moda, viaggi, sport.

Tra gli ospiti: l'esperta di orientamento e lavoro under 35 Fabiana Andreani, il viaggiatore e autore del canale YouTube @HumanSafari Nicolò Balini, il medico e salutista Franco Berrino, lo scrittore Jonathan Bazzi, la giornalista e scrittrice Annalisa Camilli, lo sciatore nautico paralimpico Daniele Cassioli, il vicedirettore de il Post Francesco Costa, lo scrittore Alessandro D'Avenia, la filosofa ed editrice Maura Gancitano, l'imprenditore e blogger Raffaele Gaito, la nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti, la fondatrice di Will_ita Imen Jane, lo scrittore e chimico Marco Malvaldi, il fondatore del Gruppo Yoox Net-a-Porter Federico Marchetti, il fumettista e creatore di Rat-man Leo Ortolani, il filosofo della biologia ed evoluzionista Telmo Pievani, il professore di fisica con un milione di follower su Instagram Vincenzo Schettini, la filosofa Giorgia Serughetti, il giornalista e conduttore tv Luca Sommi, la manager Virginia Stagni, la scrittrice e coautrice del podcast Sailor e Morgana Chiara Tagliaferri, la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi, la scrittrice e matematica Chiara Valerio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA