Concluso restauro Madonna col Bambino di Antonio Rossellino

Il restauro della Madonna col Bambino di Antonio Rossellino, scultura originariamente conservata nella chiesa di San Domenico, acquisita dal Ministero dell'Interno al Fondo Edifici di Culto e in deposito dal 2014 nel Museo della Cattedrale sarà presentato al pubblico lunedì 22 gennaio alle 15.30, nel Salone dei mesi del Museo Schifanoia a Ferrara. Il restauro dell'opera, promosso nel 2022 dall'allora direttore del Museo, Giovanni Sassu, e condiviso dalla Prefettura, è un ulteriore tassello di una proficua collaborazione tra enti pubblici e privati. L'intervento è stato realizzato da Fabio Bevilacqua, professionista esperto nel restauro di materiali litoidi, sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

All'incontro di lunedì interverranno due dei più rinomati studiosi italiani di scultura rinascimentale: Aldo Galli, che introdurrà all'originalità della scultura a Ferrara nel Quattrocento, e Paolo Parmiggiani, che approfondirà la prima attività di Antonio Rossellino nel capoluogo estense. La scultura potrà essere ammirata dal 23 gennaio in un rinnovato allestimento al piano primo del Museo della Cattedrale, affiancata nuovamente alle altre quattro sculture di Rossellino, tornando a costituire il fulcro del monumento sepolcrale di Francesco Sacrati, un tempo ubicato nella cappella della storica famiglia in San Domenico e poi smembrato nel Settecento.



