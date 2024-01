Bologna intitola un'area verde a Claudio Abbado

Un'area verde in piazza Santo Stefano a Bologna sarà intitolata a Claudio Abbado, per il decimo anno dalla scomparsa del grande direttore d'orchestra. Si tratta di uno spazio a fianco della Basilica delle sette chiese, giardini cari al Maestro, adiacenti alla casa dove viveva e dove a centinaia si radunarono per l'ultimo saluto.

"Siamo lieti e ringraziamo l'Amministrazione comunale e la Città metropolitana di Bologna per l'intitolazione in memoria di nostro padre. È un gesto di riconoscenza e di affetto da parte di questa città che Claudio ha amato e nella quale ha scelto di vivere dal 2004. Dedicargli un'area verde in Piazza Santo Stefano assume un significato più profondo, perché era particolarmente legato a questo luogo e per l'interesse e il rispetto che Claudio ha sempre dimostrato per la cura e la salvaguardia dell'ambiente", hanno detto i figli di Abbado.

