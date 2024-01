Accoltellata e ferita dall'ex, condanna a 15 anni

Quindici anni in abbreviato, come chiesto dal pm Nicola Scalabrini, è la condanna inflitta a Bologna al 32enne marocchino Mehdi Fadl, imputato per il tentato omicidio dell'ex compagna italiana, picchiata e ferita gravemente alla gola con un paio di forbici, la vigilia di Natale 2022, in via Rialto, nel centro storico. La giovane venne ricoverata all'ospedale Maggiore in gravissime condizioni e poi dimessa dopo un mese.

La gup Grazia Nart ha anche interdetto in perpetuo l'imputato, difeso dall'avvocato Matteo Sanzani, dai pubblici uffici, lo ha interdetto legalmente per la durata della pena e ha applicato la sanzione della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Disposto il risarcimento da quantificare in sede civile per la vittima, difesa dall'avvocato Alessandro Ariemme, provvisionali per i figli da 100mila euro e un risarcimento da 40mila al Comune di Bologna, assistito dall'avvocata Donatella Iannelli.

La giovane vittima, ha commentato l'avvocato Ariemme, "ha ottenuto la sua giustizia". Presente alla lettura della sentenza, la ragazza ha preferito non fare dichiarazioni ai giornalisti.



