Von der Leyen, l'Italia assolutamente in linea su marcia Pnrr

Vediamo il "riscaldamento del globo e gli eventi climatici estremi sono ancor più frequenti. Dobbiamo combattere e prevenire i cambiamenti e vale anche per le nostre economie". L'Italia ha inserito le rinnovabili "nel Pnrr e questo è molto importante. L'Italia è assolutamente in linea con la tabella di marcia del Pnrr: metà dei fondi è stata già erogata e questa è una bellissima notizia".

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, in occasione della visita alle zone colpite dall'alluvione.



