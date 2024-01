Solo una multa nel secondo giorno di Bologna città 30

Nel secondo giorno di 'Bologna Città 30', l'ordinanza che ha disposto il limite di velocità a 30 km/h sulla maggior parte delle strade della città, i vigili urbani hanno fatto una multa nelle strade con il nuovo limite.

Le pattuglie sono state impegnate in otto punti della città e hanno monitorato centinaia di auto, facendo una contravvenzione nelle strade con limite a 50 e altre 25 multe sia agli automobilisti (mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida o mancata revisione dell'auto) sia a ciclisti (per attraversamento con semaforo rosso o guida sotto i portici). Sanzionato anche un monopattino.

I vigili, fa sapere il Comune, hanno riscontrato un deciso rallentamento della velocità in tutte le strade della città e un rispetto dei limiti diffuso.



