Minaccia e maltratta la convivente, arrestato a Bologna

Un operaio italiano di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Bologna dai carabinieri per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della convivente trentenne. Si tratta - spiega l'Arma - del primo caso in città di arresto in 'flagranza differita', come previsto dalle nuove norme del Codice Rosso in materia di violenza sulle donne e violenza domestica.

L'intervento è di sabato scorso, quando in mattinata la donna si è rivolta al 112 raccontando di essere stata aggredita poco prima dal compagno, ancora presente in casa. Per gelosia l'aveva presa a schiaffi e afferrata per il collo e per le mani, cercando di impedirle di prendere il telefono e chiedere aiuto.

Dopo avere soccorso la vittima, i militari hanno ricostruito che il 42enne già l'anno scorso era stato allontanato dall'appartamento che condivideva con lei, andando a vivere con il padre. Quest'ultimo in seguito lo aveva a sua volta allontanato, sempre a causa della sua personalità violenta, e l'uomo era stato raggiunto da un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento anche al genitore.

Nella stessa serata di sabato, per tutelare la donna, una pattuglia dei carabinieri l'ha riaccompagnata a casa scoprendo che nel frattempo l'uomo era ritornato. A quel punto, viste le circostanze e le precedenti violazioni dei provvedimenti di allontanamento, il 42enne è stato arrestato, grazie alla recente entrata in vigore della nuova normativa che ha rafforzato e semplificato l'applicazione del Codice Rosso.



