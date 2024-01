Meloni,su alluvione risultati importanti insieme a Von der Leyen

"Voglio ringraziare la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che torna su queste terre dopo la scorsa visita a poche settimane dall'alluvione, con risultati molto importanti che abbiamo costruito in questi mesi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in occasione della visita alle zone colpite dall'alluvione. "Quando siamo state qui Ursula von der Leyen portò la solidarietà europea ma anche il suo impegno e il fatto che sia qui di nuovo è un simbolo di grande serietà e concretezza, del quale tutti i cittadini devono ringraziare la von der Leyen. Abbiamo lavorato duramente insieme in questi mesi".



